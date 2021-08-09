Саратов, 9 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Аномально-жаркая погода продолжает испытывать на прочность жителей Саратовской области, объявлен оранжевый уровень опасности. По информации ГУ МЧС России по региону, с 10 по 16 августа в большинстве райнов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Pixabay.com Жара

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Днем 10 августа максимальная температура воздуха составит +37 градусов, в ночные часы — около +20.

11 и 12 августа воздух в дневное время прогреется до +39 градусов по области и до +37 — в Саратове. В ночь на 12 августа пройдет небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии прогнозируется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 °C выше климатической нормы.

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