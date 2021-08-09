Москва, 9 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Первая проблема в точности учета данных и оценки трендов в системе ритуальных услуг заключается в том, что, по мнению экспертов, от 70% до 90% этого рынка находится в тени, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Светлана Шаповалова Ритуальный зал в Барнаульском крематории

«И ни для кого не новость, что похоронные услуги являются одним из самых закрытых сегментов в российской экономике. Такая ситуация сложилась давно, и по целому ряду причин изменить что-то в достаточно сжатые сроки тут просто нереально.

Тем не менее, имеющиеся цифры по динамике смертности, стоимости похорон и выручки ритуальных агентств позволяют сделать определенные выводы.

Снижение реальных располагаемых доходов населения, карантинные ограничения, резкое увеличение количество умерших привели к тому, что россияне, во-первых, стали в большей степени экономить и на ритуальных услугах (особенно это касается отдаленных от центра регионов, где с похоронами дело обстоит несколько легче, чем в крупных городах и особенно — в столицах, небольших городах и сельской местности), а во-вторых, переносят многие операции, связанные в похоронами, на более поздний срок.

Так, многие сейчас не спешат с установкой памятника или обустройством могилы, откладывая эти работы на более поздний срок, когда и угроза пандемии снизится, и доходы могут начать расти.

Сыграло свою роль и увеличение доли кремации, наблюдаемое в последнее время. Сейчас более 2/3 усопших кремируют, а кремация обходится в среднем на 40% дешевле, чем захоронение в землю.

Не исключено, что из-за резко выросшего количество умерших, увеличилась и доля «серого» сектора, когда расчеты ведутся наличными «из рук в руки».

На этом фоне снижение выручки у агентств, оказывающих ритуальные услуги, даже на фоне заметно выросшей смертности уже не выглядит удивительным», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным данные Росстата, жители России стали экономить на погребальных услугах.

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