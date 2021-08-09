Москва, 9 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Россия будет болеть за параолимпийскую сборную на Параолимпийских летних играх в Токио и следить за выступлениями российских спортсменов. Об этом сегодня, 9 августа, в ходе встречи с членами параолимпийской сборной страны, которая прошла в формате видеоконференции, заявил президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча с параолимпийцами и Совбез ООН: рабочий день Путина – трансляция»

Глава государства подчеркнул, что подготовка параолимпийцев к таким высоким стартам, как параолимпийское первенство, всегда сопряжено с особыми сложностями. По его словам, российские параолимпийцы на протяжении многих лет добиваются выдающихся побед на самых крупных соревнованиях.

«Всё внимание будет сосредоточено на вас, на ваших успехах», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что вся страна будет внимательно следить за выступлениями российских параолимийцев и болеть за них всем сердцем.

Как сообщало ИА REGNUM, XVI Параолимпийские летние игры пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио.