Чита, 9 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Уже с 1 сентября в Забайкальском крае начнётся реализация всероссийского проекта «Пушкинская карта». Как сообщает 9 августа пресс-служба правительства региона, речь идёт об электронном билете для оплаты посещения культурных мероприятий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей

Министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович отметила при этом, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет получат на карту по три тысячи рублей на посещение мероприятий учреждений культуры — театров, музеев, библиотек, Домов культуры.

«К проекту могут присоединиться и частные учреждения культуры. Сегодня ведется активная работа, организовано взаимодействие с федеральными министерствами, чтобы достойно войти в проект», — рассказала глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийский проект «Пушкинская карта», созданный по инициативе президента страны Владимира Путина, направлен на популяризацию культурных мероприятий.