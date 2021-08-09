Москва, , 14:08 — REGNUM После завершения Олимпиады и Паралимпиады в 2021 году президент России проведёт встречу с российскими спортсменами, принявшими участие в этих мероприятиях. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с паралимпийской сборной РФ.

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«Мы в вас верим. Мы будем болеть за вас и внимательно следить за всем, что происходит на спортивных площадках. И, разумеется, после окончания я хочу встретиться с олимпийцами, с параолимпийцам. Всё закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведём», — заявил Путин.