Варшава, 9 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Польше сделано уже более 35 миллионов прививок от COVID-19. При этом, число тех жителей, кто полностью прошел вакцинацию — приближается к 18 миллионам. Об этом сообщил 9 августа глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter.

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«Сегодня число проделанных вакцин от COVID-19 превысило 35 миллионов. Полностью прошли вакцинацию 17 880 228 человек. Однако весь последний месяц мы наблюдаем снижение интенсивности вакцинации. Те, кто был уверен в необходимости вакцинации, уже, судя по всему, вакцинировались. Вероятно, остались противники вакцинации и сомневающиеся», — говорится в сообщении Дворчика.

Чиновник также приводит данные, что за последние сутки было сделано около 300 тысяч прививок от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что в республике планируется вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.