Донецк, , 14:07 — REGNUM Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) совместно займутся поиском пропавших без вести в результате действий боевиков Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом 9 августа заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«На сегодняшний день в ДНР в списке лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом в Донбассе, числятся 354 человека. И мы обязаны активизировать все резервы для установления их местонахождения», — сказала она.

По её словам, именно с этой целью создана межведомственная комиссия по розыску лиц, пропавших без вести, поиску мест захоронений останков погибших в зонах вооруженного конфликта в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине началась в 2014 году по приказу из Киева, однако украинские власти, пытаясь избежать ответственности, стремятся бездоказательно представить Россию как сторону данного конфликта — неким «агрессором», который внезапно «напал» на Украину.

Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за год действия «перемирия» ВСУ выпустили по территории ДНР и ЛНР около 11 тыс. боеприпасов.

Читайте также: В ЛНР подвели итоги года «перемирия» в Донбассе