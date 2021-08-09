Темниковский район, Мордовия, 9 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. По состоянию на 9 августа, тушение пожара в государственном заповеднике Мордовии продолжается.

Пресс-служба ЕДДС Темниковского района Пожар в заповеднике

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На 6:00 мск, общая площадь, пройденная огнем, увеличилась до 4,3 тыс. гектаров, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба Темниковского района.

Ожидается, что температура воздуха днем в районе достигнет +28… +33°С преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. В состав общей авиационной группировки, которая задействована в тушении пожара, входят шесть вертолетов Ми-8, два самолета-амфибии Бе-200, шесть самолетов Ил-76.

За четыре дня самолёты Ил-76 Министерства обороны России сбросили на очаги пожара 714 тонн воды, выполнив 17 вылетов. В Темниковском районе Мордовии и в Сарове (Нижегородская область) сохраняется введенный ранее режим ЧС.

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