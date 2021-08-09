Минск, 9 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. У России и Белоруссии на данный момент осталась не согласована только одна карта по интеграции, которая касается цен на природный газ. Об этом 9 августа заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Карты и прочее… мы много сделали, мы их переформатировали в союзные программы, это не просто так формально взяли и переименовали. Нет, мы очень серьезно, чтобы никого не напрягать, мы их отредактировали… 28 карт у нас готовы, у нас остался один вопрос по природному газу и все», — сказал он.

Также белорусский лидер добавил, что если Россия и Белоруссия состоят в союзе и видят в этом перспективы, то цены на газ, по его мнению, должны быть выровнены путем того, чтобы их «отпустить в свободное плавание».

При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия не просит у России низких цен на природный газ.

«Мы равных цен хотим», — уточнил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее августа белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Украины причастны к подготовке боевиков и переброске их, а также оружия на территорию Белоруссии.