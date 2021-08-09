Нальчик, 9 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии число скончавшихся от осложнений после COVID-19 достигло 633 человек. За прошедшие сутки умерли еще три жителя республики. Еще четыре случая смерти были зафиксированы днем ранее, сообщили 9 августа в пресс-службе регионального минздрава. Всего с начала августа в Кабардино-Балкарии скончались от опасного вируса 18 человек.

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В настоящее время в регионе находятся на лечении в ковидных госпиталях 753 пациента с подтвержденными тестами на коронавирус и с пока не установленным диагнозом. Общее число коек в четырех развернутых госпиталях составляет 930.

За последние сутки в Кабардино-Балкарии подтверждено еще 87 случаев заражения коронавирусом, выздоровели за эти же сутки столько же пациентов.

Общее число носителей опасной инфекции достигло к 9 августа 27 793 человек, из них сумели справиться с болезнью 25 879 пациентов.