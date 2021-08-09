Чита, 9 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, Который сейчас переживает уже третью волну, пострадали 47 объектов культуры, три из них непригодны для дальнейшей эксплуатации. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба краевого правительства. Отмечается также, что предварительная оценка ущерба составляет более 153 миллионов рублей.

Цитата с сайта «Чита.Ру» Наводнение в Забайкалье

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Как пояснила министр культуры Забайкальского края ИА REGNUM, в текущем году власти постараются отремонтировать один объект, пострадавший от паводков. Речь идёт о кровле в Детской школе искусств города Сретенска.

Как сообщало ИА REGNUM, 21−22 июля прошли сильные дожди, в результате в Забайкальском крае в третью волну паводков было подтоплено 2602 домов в Шилкинском, Чернышевском и Нерчинском районах.

По предварительным данным, в третью волну паводков повреждены 180 километров дорог и более 20 мостов.