Красногорск, 9 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Пять подмосковных школ рискуют начать учебный год с задержкой. Об этом 9 августа заявила зампред правительства — министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина на заседании регионального правительства.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

Речь идет об учебных заведениях, которые были закрыты на капительный ремонт и реконструкцию.

«По капремонту хотела бы остановится. 1 сентября открывается 13 школ и семь детских садов. По пяти видим риски. На прошлой неделе с главами красных зон собрались, коллеги утверждают, что все будет готово к 1 сентября», — сказала Каклюгина.