Липецк, 9 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Липецке Роспотребнадзор разрешил открыть главный городской пляжа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Цитата из мф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Пляж

Специалисты отобрали пробы воды из реки и питьевых фонтанчиков, а также проверили почву. Из результатов заключения следует, что они соответствуют нормам.

Пляж будет работать с 09:00 до 19:00 ежедневно до 31 августа. На нём будут дежурить спасатели и сотрудники правоохранительных органов. За чистоту берегов отвечает департамент дорожного хозяйства и благоустройства.

Также в Липецке открыты пляжи в районах Свободный Сокол, НЛМК и ЛТЗ.