Москва, 9 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид планирует выпустить собственную линейку косметических средств. Об этом сообщило издание Elle Girl.

Vk.com/kreed58 Егор Крид

По данным СМИ, бренд будет называться Kreed Cosmetics, в него войдут средства по уходу за кожей лица. Артист поделился, что после съёмок ему приходится смывать водой остатки тонального крема, что плохо сказывается на его коже. «Для этого сейчас разрабатываю свою косметику, чтобы начать наконец следить за собой», — объяснил он.

Ранее Егор Крид представил клип на песню «Автомат», записанную с рэпером Гуфом (настоящее имя — Алексей Долматов). В съёмках ролика принял участие сын Долматова — Сэм.