Тбилиси, 9 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Самым богатым гражданином Грузии стал бизнесмен Михаил Ломтадзе. Об этом говорится в опубликованном 9 августа рейтинге миллиардеров Forbes.

Инна Теймуразова Бидзина Иванишвили

В списке Ломтадзе стоит на 600-м месте с состоянием, оцениваемым в размере $5 млрд. Он обошёл бывшего председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, у которого «всего» $4,8 млрд. Иванишвили поместили на 632-е место в рейтинге.

Ломтадзе является председателем правления крупного банка Kaspi Bank, а также акционером и председателем наблюдательного совета казахской ИТ-компании Kolesa Group.

Стоит отметить, что Иванишвили в рейтинге Forbes на протяжении нескольких лет числился самым богатым гражданином Грузии.