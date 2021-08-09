Самара, 9 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Обстоятельства задержания мужчины, который совершил побег из изолятора временного содержания, выясняют в Самарской области. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Побег

По предварительным сведениям, в ночь с 6 на 7 августа 2021 года подозреваемый совершил побег из изолятора временного содержания Средневолжского ЛУ МВД. Следователи считают, что он спустился на землю по простыне и перелез через забор.

Отмечается, что совершивший побег мужчина был помещен в изолятор по подозрению в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.

«Сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте мужчина, совершивший побег, был оперативно задержан», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.