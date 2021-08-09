Санкт-Петербург, 9 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В честь 77-й годовщины окончания Ленинградской битвы у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония возложения цветов, сообщили 9 августа в пресс-службе Смольного.

Gov.spb.ru На площади Победы почтили память защитников Ленинграда

Цветы к подножию монумента и к скульптурной группе «Блокада» возложили губернатор Александр Беглов, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном округе Александр Гуцан, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов, представители командования Западного военного округа, общественных организаций ветеранов.

«В этом году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны — самой тяжёлой и кровопролитной войны в истории нашей страны. Ленинградская битва, блокада Ленинграда занимают в ней особое место. Ни голод и холод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломили защитников и жителей нашего города. Они выстояли и победили. Эта победа была достигнута ценой тяжелейших страданий и огромных потерь. Наш долг — сохранить память об этом подвиге», — сказал Александр Беглов.

Он отметил, что в честь подвига защитников города в 2017 году эта дата внесена в городской закон «О праздниках и памятных датах в Санкт Петербурге», как День окончания Ленинградской битвы.

Напомним, 9 августа 1944 года закончилась Выборгско-Петрозаводская наступательная операция. Советскими войсками были освобождены значительные территории на севере Ленинградской области и в Карелии.

Ленинградская битва продолжалась — с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и стала самым длительным сражением Великой Отечественной войны. Она оказала влияние на ход боевых действий на других направлениях фронта. Советские войска под Ленинградом оттянули на себя около 20% немецких войск на восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника. Германское командование не могло перебрасывать из-под Ленинграда крупные силы на другие участки фронта (под Москву, Сталинград, Курск).