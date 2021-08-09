Минск, , 13:56 — REGNUM «Я телепался между Россией и Украиной постоянно, межу Порошенко и Путиным», — сообщил 9 августа Александр Лукашенко в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», комментируя проблему войны в Донбассе.

Лукашенко подверг резкой критике нынешнего украинского президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко за провал умиротворения Донбасса и напомнил, в каких условиях подписывались «Минские соглашения». По словам Лукашенко, накануне он обсуждал проблему войны в Донбассе с Владимиром Путиным и сказал ему: «Слушай, ну с Украиной надо как-то решать».

«Ну ты готов решить вопрос по Донбассу?», — спрашивал Лукашенко президента России. Путин ответил, что «никогда не был против».

При этом Лукашенко поставил вопрос о российской помощи Украине в восстановлении Донбасса и президент России пообещал: «И восстановить помогу».

После этого Лукашенко приехал на встречу с Порошенко и предал содержание разговора с Путиным. Реакция украинского коллеги потрясла Лукашенко: «И он отказался — он отказался разговаривать вообще, чтобы в Донбассе был мир!».

Лукашенко сообщил также, что когда подписывались «Минские соглашения», в столице Белоруссии были представители ЛНР и ДНР, их привезли офицеры «Службы безопасности президента Белоруссии» в резиденцию президента, где проходили приговоры при посредничестве президента Франции и канцлера Германии.

«И когда Путин сказал — я готов подписать, но я этого не сделаю, пока представители не подтвердят», — сообщил Лукашенко. По его словам, Порошенко согласился на присутствие представителей народных республик Донбасса в президентском дворце, где обсуждались «минские соглашения».

«Порошенко их видел, с ними здоровался! Уже секреты эти открываю», — сообщил Лукашенко.

«Тогда было всё хорошо», — иронично отметил Лукашенко, критикуя Порошенко. Он добавил: «И это было на моих глазах»

«Что произошло с Петром Порошенко после этого?», — задался он вопросом.

Лукашенко подчеркнул: Порошенко упустил шанс установить контроль над Донбассом и над границей с Россией со стороны ДНР и ЛНР и провести выборы. Тем самым представители киевской хунты «ошиблись» и «накосячили», сообщил Лукашенко, а постфактум попытались свои провалы «свалить на Путина».

Владимир Зеленский тоже упустил свой шанс вернуть Донбасс, добавил Лукашенко. Он дал указание украинскому коллеге: «Умри, но сделай! Сядь в вертолет и лети в этот Донецк или Луганск!».

По мнению Лукашенко, Зеленскому «ползти надо туда и искать людей», с которыми можно обсуждать воссоединение ДНР и ЛНР с Украиной, и даже «с идиотами надо разговаривать ради этого!».

Лукашенко отметил: «Как только Донбасс будет украинским — все будут думать одинаково!».

«У Зеленского был шанс — он мог стать миротворцем», — сказал он, рассказывая, как нынешний украинский президент этот шанс упустил и не предпринимает действий по возвращению ДНР и ЛНР в состав Украины мирным путём.