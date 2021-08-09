Красногорск, 9 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. К 1 сентября в Подмосковье будет открыто 18 новых школ. Об этом 9 августа заявила зампред правительства — министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина на заседании регионального правительства.

Cap.ru Новая школа

Помимо этого, работать начнут еще 6 новых детских садов, добавила она.

«Что касается открытия новых объектов, то у нас 1 сентября открывается 18 новых школ и шесть детских садов. 24 новых объекта 1 сентября у нас заработают», — сказала Каклюгина.