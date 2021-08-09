Москва, , 13:55 — REGNUM Проходящие финальную подготовку к предстоящим токийским играм российские спортсмены вновь получат возможность предъявить своё уникальное спортивное мастерство на соревнованиях. Об этом 9 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с паралимпийской сборной РФ.

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«Наше волнение и переживание — за вас. За ваши достижения и в жизни, и в спорте. Знаю, что вы блестяще прошли все отборочные турниры, показали достойные спортивные результаты», — заявил Путин.

Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят своё уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании — Параолимпиаде. Путь к ней для нашей сборной оказался долгим, и не только по причине переноса стартов на один год после эпидемии. Все мы помним о несправедливом отстранении команды России от Параолимпиады в Рио-де-Жанейро 2016. О горечи в связи с совершенно абсурдным решением приостановить членство параолимпийского комитета России в международном комитете. Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт», — указал он.