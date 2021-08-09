Кемерово, 9 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области массовые мероприятия и приёмы ко Дню шахтёра заменят на локальные торжества. Это будет сделано для того, чтобы не допустить роста заболеваемости COVID-19.

Евгений Соловьев. День Шахтера. 1963

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«Сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию нужно и для того, чтобы 1 сентября все образовательные учреждения региона начали работу в очном формате», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Мероприятия ко Дню шахтёра будут проходить в течение недели на предприятиях и в муниципалитетах, а также на открытом воздухе с ограниченным числом приглашённых.