Калининский район, Саратовская область, 9 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Саратовской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

ДТП

Авария по предварительнрй информации произошла 9 августа около 02:00 на 620 км автодороги Р-22 «Каспий» вблизи села Большая Ольшанка Калининского района. Водитель автобуса. следовавшего из Белгорода в Саратов, не справился с управлением, в результате транспортное средство опрокинулось в кювет. В салоне автобуса находились 20 пассажиров и двое водителей.

В аварии пострадали 12 человек, шестерым из них постребовалось стационарное лечение. Детей среди госпитализированных нет.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, по поручению врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова будет составлен список пострадавших в ДТП под Саратовом белгородцев.

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