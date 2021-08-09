Сеул, 9 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 27 507 человек. Об этом 9 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 9 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 20 935 989 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 40,8%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 10 442 477 человек, а препаратом Pfizer — 8 460 622 человека, препаратом Janssen — 1 129 769 человек, Moderna — 903 121 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 2234 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 7 721 046 человек.

За последние два дня (7 — 8 августа) в стране было зарегистрировано 1603 случая побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 128 612 случаев.

О скончавшихся после вакцинации не сообщается. Общее число скончавшихся после вакцинации в стране составило 448 человек.