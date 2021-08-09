Москва, 9 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Уже очевидно, что остается менее 1% от общих объемов строительных работ по газопроводу «Северный поток — 2». Летний период считается самым благоприятным и, очевидно, окончание работ можно прогнозировать до сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по корпоративным коммуникациям, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Сотрудничество России с крупнейшими западноевропейскими заказчиками длится уже более 50 лет, две нитки «Северного потока» можно отнести к крупнейшим энергетическим проектам десятилетия в ЕС.

Экономика Германии и других экономических держав ЕС выходят из рецессии. Уже в начале лета текущего года европейский рынок оказался несбалансированным, дефицит поставок газа стал реальностью на фоне очень высокого спроса и ЕС, и в странах юго-восточной Азии.

Сегодня даже большие скептики проекта прекратили его критику, негативная риторика западных СМИ и политического истеблишмента в адрес России и Германии значительно снизилась. Стоимость газа на спотовых площадках ЕС превысила $500 за одну тысячу кубометров.

Запуск «Северного потока — 2», очевидно, произойдёт до декабря 2021 года. В этом случае, цены на газ могут стабилизироваться и немного снизиться, а отопительный сезон в северных странах ЕС будет предсказуемым.

Инвесторы поверили в успех проекта и Газпрома еще в ноябре 2020 года. За девять месяц на Мосбирже акция российского газового гиганта подорожала со 162,92 рублей до 286,30 руб.

Сегодня с начала торгов на фондовой секции Мосбиржи акции Газпрома подорожали почти на 1.5%. Вполне вероятно, что после коммерческого запуска «Северного потока — 2» котировки акций компании будут стремиться к уровню 400 рублей за одну акцию.

Похоже, что 2021 год обещает стать одним из самых коммерчески успешных для Газпрома.

Это значит, что российское национальное достояние сможет оперативно пересмотреть в сторону увеличения реализацию крупных инвестиционных и социальных программ в России и на ключевых рынках присутствия», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что на данный момент строительные работы по трубопроводу «Северный поток — 2» находятся на финальной стадии.

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