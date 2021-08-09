Киев, , 13:53 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа намерена приехать на Украину с визитом. Об этом 9 августа сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров на своей странице в соцсети Facebook.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Федеральный канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа», — говорится в сообщении пресс-секретаря украинского президента.

Также Никифоров указал, что темами переговоров двух сторон станут безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы. При этом он не уточнил каких-либо других подробностей такого визита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время своей встречи в Вашингтоне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский будут обсуждать три блока вопросов — политические, экономические и связанные с безопасностью.