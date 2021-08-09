Москва, 9 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Реализация новых автомобилей в России в годовом сравнении упала на 6,5%, до 132 640 экземпляров. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо» со ссылкой на отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Talleresterol.es Продажа авто

По итогам июля 2021 года в России рост продаж новых машин произошёл у марок: Lada (+3%), «ГАЗ» (+29%) и Chery (248%). В прошлом месяце продажи автомобилей Lada выросли с 31 180 до 32 013 единиц — на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Эта компания заняла первую строчку по числу проданных в стране новых машин.

На втором месте по количеству продаж в РФ находятся модели KIA с результатом 17 071 реализованное авто. Это на 5% меньше, чем в июле 2020 года, когда было продано 18 038 машин данной марки. Тройку лидеров замыкает Hyundai. Их в июле нынешнего года приобрели 13 383 российских автолюбителя — на 7% меньше, чем год назад.

Далее по списку идут: Renault (11 006 ед.; — 3%) и Skoda. (7921 ед.; — 36%).

Напомним, по данным АЕБ, в июле нынешнего года автодилеры в РФ реализовали 136 040 экземпляров легковых машин и лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV). Это на 4,1% меньше, чем в июле 2020 года.

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