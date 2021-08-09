9 августа 2021 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что во время встречи в Вашингтоне (запланирована на 30 августа) президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский будут обсуждать три блока вопросов — политические, экономические и связанные с безопасностью.

Оксана Переможенко, , 15:03 — REGNUM Во время встречи в Вашингтоне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский будут обсуждать три блока вопросов — политические, экономические и связанные с безопасностью. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Грошики Иван Шилов © ИА REGNUM

«Будет три блока вопросов. Первый — это политический. У нас с США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Но, безусловно, за это время все изменилось. И это стратегическое партнерство нужно вывести на новый уровень. Второй — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», — отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Читайте также: Глава МИД Украины назвал темы переговоров Зеленского и Байдена

Новость обсудили в телеграм-каналах Klymenko Time, «Инсайдер UA» и «Украина Online», а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что, вероятнее всего, повестку дня будет определять Вашингтон, а не Киев, и украинский лидер скорее летит в США за «указаниями», а не для обсуждений.

«Что он курит? Украина — колония США с 2013 года, ни больше, ни меньше. И партнёров у США в мире нет, только их слуги. И инвестируют США только в себя», — написал Виталий.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Они открыто говорят, что продали Украину США, это и так видно», — пишет Stanislav.

«Кратко о встрече: подайте Христа ради червончик золотой», — шутит Александр К.

«Взять у… [американцев] бабла, его спереть, а долги — на население. Прекрасный план. Впрочем, ничто не ново», — отреагировал Василий К.

«Хотят напомнить Бидону (Байдену. — О. П.), что колонию надо иногда кормить, а не только доить, потому что корова может сдохнуть — и будет некого доить», — отметил Вадим.

«У Кулебы совсем бо-бо с головой. 1. Мы хотим обсуждать противодействие России, а значит, война не закончится. 2. Хочет американских денег/инвестиций. Объясните ему, что одно исключает другое», — пишет Александр.

«Какие вопросы будут обсуждать, не знаю, но догадываюсь, что на десерт у Байдена попросит денег…» — отметил Григорий С.

«США никогда не называли Украину стратегическим партнёром! Укажут парню, где его место», — добавил Валентина Т.

«Получит очередные инструкции и поедет домой», — написала Iren Borisovna P.

«А можно без вопросов. Просто крикнуть: «Слушаюсь и повинуюсь!» — отреагировала Виктория К.

«Можно было одним предложением описать: поехали опять на коленях просить денег», — пишет Денис.

«Пока мы не откажемся от таких «партнёров», с которыми нам никакие враги не нужны, что ни обсуждай — народу будет только хуже», — считает Алена.

«Ну, если Кулеба хочет, то, конечно, отвалят ещё печенюшек в экономику Украины! Америке для украинцев ничего не жалко!» — отреагировала Мэри Поппинс.

«Как скажет старший брат, так и будет… У них огромный опыт по стеклянным бусам», — добавила Елена.

«А народ хочет видеть больше украинских денег в экономике Украины. Хватит искать, под кого прогнуться», — отреагировал SayMyUserName.

«Какие… инвестиции? Пока по Украине разгуливают фашисты, никто к нам не придет что-то делать», — написал Юрий.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

«А сколько денег американские компании вложили в экономику Украины за 7 лет? Но только не в ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа. — О. П.), а в реальную экономику, построив предприятия? Вот поставьте себя на место председателя правления какого-то американского концерна… Ему предлагают построить завод в Украине, обещают лучшие условия, налоговые льготы и т. д. и т. п. Но вы знаете, что Украина — страна майданов, с бандами в виде «патриотов», что власть могут свергнуть в любой момент и будет полная неопределенность с собственностью, которой вы можете лишиться на раз. Фиг вы будете что-то вкладывать в Украину, а тем более в долгосрочные проекты с большим временем окупаемости», — написал Герман.

«Что ж, все правильно. Бизнесу, что американскому, что европейскому, эти горлопанские заявления до лампочки. Все прекрасно понимают, что творится в этом зоопарке», — ответил Герману Pavel.

«Меняем шило на мыло (Россию-СССР на Америку)! Своих мозгов нет зарабатывать самим! Но если СССР развивал Украину, то сегодня делается всё, чтобы превратить ее в сельскохозяйственный придаток…» — пишет Natalie.

«Да, вопросы по «Северному потоку» уже не стоят…» — подытожил Олег.

Читайте также: Зеленский отказался от идеи кричать на Байдена или шантажировать его