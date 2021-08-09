Чебоксары, 9 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Вурнарском районе Чувашии признан невменяемым местный житель, который убил сожительницу, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Мужчина являлся также магистром по направлению «Химическая технология», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Шприц

Перед судом предстал житель посёлка Вурнары. Следствие установило, что преступление было совершено вечером 22 декабря в одной из арендованных квартир.

Правоохранители выяснили, что после употребления алкоголя и наркотиков фигурант уголовного дела во время ссоры со своей 33-летней сожительницей нанёс ей 36 ударов руками, а также деревянной ножкой стола, телевизором и тепловентилятором. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В ходе осмотра квартиры следователями были обнаружены наркотики, которые, по данным управления, он изготовил дома, приобретя через интернет необходимые химические препараты и вещества. В ведомстве отмечают, что сельчанин является дипломированным бакалавром и магистром по направлению «Химическая технология».

Дело расследовалось по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконного изготовления наркотиков без цели сбыта (ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант уголовного дела страдает психическим расстройством. В результате постановлением суда сельчанин признан невменяемым и отправлен на лечение в психиатрический стационар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении чебоксарца, обвиняемого в совершении ряда преступлений в отношении своей девушки — в частности, в склонении к употреблению наркотиков, угрозе убийством и покушении на изнасилование.

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