Тюмень, 9 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Сотрудницы тюменского Антипинского нефтеперерабатывающего завода жалуются на массовые увольнения с предприятия женщин с детьми и декретниц. Об этом сообщает портал 72.ru.

Annpz.ru Антипинский нефтеперерабатывающий завод

«Я вышла из декрета специально пораньше, чтобы сохранить за собой место. Но недавно мне предложили расторгнуть договор по соглашению сторон с компенсацией в несколько окладов. Возможно, штат был избыточен, но почему убирают женщин с маленькими детьми и беременных?» — просигнализировала работница тюменского нефтеперерабатывающего предприятия.

В отделе по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Антипинского НПЗ пояснили, что новый владелец предприятия — компания «Русинвест» — не является правопреемником банкрота АО «Антипинский НПЗ».

«Все сотрудники АНПЗ уведомлены о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией предприятия, как того требует законодательство РФ. Работники, получившие предложение о трудоустройстве в компанию «Русинвест», увольняются из АО «Антипинский НПЗ» в порядке перевода. Остальные будут уволены в порядке ликвидации с получением всех причитающихся по закону гарантий и компенсаций», — гласит официальный ответ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Антипинский НПЗ, который был признан банкротом 30 декабря 2019 года, продан ООО «Русинвест» 18 мая 2021 года за 110,867 млрд рублей. Продано оборудование, здания, оргтехника, земельные участки, а также 100% уставного капитала компании «Новый Поток» — более шести тысяч позиций.