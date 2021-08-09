Москва, , 13:47 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин провел 9 августа телефонный разговор с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Главы правительств затронули актуальные вопросы российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, а также противодействия новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обратили особое внимание о борьбе с природными пожарами в двух странах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Греции уже в течение десяти дней наблюдается аномальная жара до +47 градусов. На территории страны возникли десятки лесных пожаров. Власти полагают, что причиной возгорания в ряде мест могли стать поджоги. На выходных температура воздуха снизилась до +32…+34 градусов, но с 9 августа в Грецию опять вернётся 40-градусная жара.

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