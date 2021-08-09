Красногорск, 9 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В системе образования Подмосковья растут число кадров. Об этом 9 августа сообщила зампред правительства — министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина на заседании регионального правительства.

ИА REGNUM Учитель

Только за 2021 год число работников образования в Подмосковье увеличилось на 1 тыс. человек.

«Что касается кадров, то у нас в системе образования работает 106 тыс. человек. К 1 сентября их станет больше на 1 тыс. человек, чем в 2020 году», — сказала Каклюгина.