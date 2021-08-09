Нальчик, 9 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии к 100-летию республики выпустят памятную медаль. Указ об этом подписал глава региона Казбек Коков. Разработка положения о памятной медали, а также её эскизов её оформления возложено на правительство республики.

ИА REGNUM Кабардино-Балкария, Эльбрус

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале главы и правительства региона. В указе также уточняется, что финансирование расходов на изготовление памятной медали будет проводиться за счет средств регионального бюджета.

«Правительству Кабардино-Балкарской Республики организовать разработку и представление на утверждение положения о памятной медали, описания и рисунка памятной медали, образца бланка удостоверения к памятной медали. Обеспечить выделение из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики средств на финансирование расходов, связанных с учреждением памятной медали», — говорится в тексте указа.

Напомним, 100-летний юбилей Кабардино-Балкарии будет отмечаться в 2022 году. Указ об этом подписал в 2018 году президент РФ Владимир Путин.

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