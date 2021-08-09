Киев, 9 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Трудность тела стала решающим фактором, который и определил победу гимнастки из Израиля Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио. Об этом заявила судья по художественной гимнастике с Украины Лидия Виноградная.

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«Всё решила именно трудность тела. Если кто-то разбирается, то может посмотреть протоколы. Там преимущество Линой Ашрам перед российскими гимнастками в трудности тела было просто огромным», — подчеркнула судья в Facebook бывшей украинской гимнастки Анны Ризатдиновой.

Виноградная добавила, что российские спортсменки «не смогли победить эту разницу даже за счёт более чистого исполнения и сложной работы с предметом, а также несмотря на ошибку Линой с лентой».

Эта разница произошла именно из-за того, что раньше Линой крутила поворот в Планше на полной стопе и получала за него максимум 0,7, а в упражнениях с булавами она скрутила четыре оборота на полупальце и сразу получила один балл.

«У Дины Авериной в булавах максимальная сложность с телом была 4,8 — ей всё засчитали, что она сделала. А Линой получила 5,5. Сразу же только в булавах произошёл этот громадный разрыв», — пояснила эксперт.

Поэтому, по её словам, «дело не в исполнении, не в работе предметом, не в артистизме и даже не в потере».

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«Можно сказать, что этот поворот (на полупальце — прим. ИА REGNUM) ей (Ашрам) принёс золото Олимпийских игр», — сказала Виноградная.

Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам, которая в упражнениях с лентой допустила потерю снаряда. Судейство вызвало неодобрение со стороны российских болельщиков, экспертов и спортивных чиновников.