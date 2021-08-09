Калуга, 9 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. 37-летнему жителю Московской области за дачу взятки должностному лицу следственного изолятора в Калуге назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 75 тыс. рублей. Об этом 9 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Pixabay.com Мобильный телефон

Осужденный через свою жену передал оперативному сотруднику службы исполнения наказания 15 тыс. рублей за пронос на территорию калужского следственного изолятора мобильного телефона. Передача взятки осуществлялась в рамках оперативных мероприятий.

Ранее осужденный приговором одного из городских судов Московской области за мошенничество подсудимый содержался на территории СИЗО Калуги.