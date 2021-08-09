Темниковский район, Мордовия, 9 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. За четыре дня самолёты Ил-76 Министерства обороны России сбросили на очаги пожара на территории заповедника имени Петра Смидовича 714 тонн воды. Об этом сообщили в ведомстве.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Самолет на пожаре в заповеднике

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Всего самолеты выполнили 17 вылетов.

«За сутки два самолета военно-транспортной авиации выполнили пять вылетов, сбросив 210 тонн воды на очаги пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника», — цитируетТАСС сообщение министерства.

Напомним, всего на пожаре в заповеднике работают шесть вертолетов Ми-8, два самолета-амфибии Бе-200, шесть самолетов Ил-76.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. По данным управления МВД по республике, в результате грозового разряда произошло возгорание сухой травы и валежника. По данным главы управления МЧС по Мордовии Андрея Наумова, активная площадь горения по состоянию на 8 августа составляла 15 гектаров, огнем пройдено более 3 тыс. гектаров площади заповедника.

В Темниковском районе Мордовии и в Сарове (Нижегородская область) введен режим ЧС.

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