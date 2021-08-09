Варшава, 9 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 9 августа опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 122 новых случая заражения коронавирусом. За последние сутки в стране никто с диагнозом COVID-19 не скончался.

Напомним, с начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 884 098 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 285. В больницах по состоянию на 9 августа находятся 286 пациентов с COVID-19, из них 48 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса.