Самара, 9 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. 465 случаев носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 80 490 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего в области скончались 2779 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 14 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в области справились с вирусом 72 707 человек, в том числе за минувшие 24 часа победили инфекцию 196 человек.

Согласно данным на 8 августа в регионе выявили 467 новых носителей коронавируса.