Кызыл, 9 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Власти Тувы в преддверии нового учебного года известили о том, что в 2021—2022 учебном году в школах региона будет обучаться 70 678 человек, что на 1078 человек больше, чем в прошлом учебном году. Такие данные 9 августа приводит республиканская пресс-служба.

ИА Красная Весна Школьники

Отмечается также, что 1 сентября 2021 года в первый класс пойдут 7 184 школьника, что на 224 человека больше чем в 2020 году. Горячее питание организовано для 30 651 ученика начальных классов, все школьные пищеблоки и буфеты оснащены в полном объеме. Текущий ремонт проведен во всех образовательных учреждениях республики и к 19 августа 2021 года паспорта готовности должны получить все образовательные организации республики.

Также и.о. министра образования и науки Тувы Солангы Тамчай отметила, что в школах республики имеется 297 свободных вакансий учителей по математике, английскому языку, русскому языку и литературе, начальных классов, музыки и физики. Для решения данной проблемы с января по июнь 2022 года планируется ввести в учебный план профессиональной переподготовки по направлению «Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации» с общим объемом 262 часа для специалистов с высшим образованием на бюджетной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, также на базе республиканской гимназии № 5 и центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в столице республики планируется создание детского технопарка «Кванториум» .