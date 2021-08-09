Красногорск, 9 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Подмосковье ежегодно растет число школьников. Об этом 9 августа сообщила зампред правительства — министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По его словам, на данный момент число учащихся школ в Подмосковье приближается к миллиону.

«Что касается школ, то у нас ежегодно прирост контингента порядка 40 тыс. В этом году 43 тыс. Мы приближаемся к миллиону. 985 тыс. детей у нас 1 сентября пойдут в школу», — сказала Каклюгина.