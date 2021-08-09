Абакан, 9 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В ряде районов Хакасии наблюдается задымление от природных пожаров, действующих в соседних регионах. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Greg Clarke Лесной пожар

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При этом, как утверждают в управлении, «непосредственная опасность для жителей Хакасии отсутствует». В республике действующих лесных пожаров нет. Объекты экономики и жизнеобеспечения, аэропорт работают в штатном режиме.

Жителям Хакасии рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с задымлением: реже бывать на открытом воздухе, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, увлажнители, регулярно проводить влажную уборку, избегать употребления алкогольных напитков, увеличить потребление жидкости до 2−3 литров в день и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае наблюдается задымление из-за лесных пожаров, действующих в Якутии.

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