Кемерово, 9 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области 562 работника культуры прошли повышение квалификации по федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура». До конца года переподготовку пройдут ещё 109 человек.

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«Мы создаем в Кузбассе культурный кластер мирового уровня. В рамках нацпроекта «Культура» в нём предусмотрены культурно-образовательный, театрально-концертный и музейно-выставочный комплексы. Это учреждения совершенно иного формата и работать в них должны профессионалы высочайшего класса: вокалисты, хореографы, искусствоведы, музыканты. Знание новых технологий в культурной среде нужны и сотрудникам сельских клубов, библиотек, концертных залов, музыкальных школ», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

По официальным данным, в 2021 году работники культуры региона смогут освоить 49 образовательных программ.