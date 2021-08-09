Пхеньян, 9 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Правительство КНДР призвало ООН оказать влияние на США с целью отмены экономических санкций против Кубы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 августа на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Протест на Кубе

«Мы требуем, чтобы все формы односторонних и принудительных мер и экономических санкций против Кубы были безоговорочно и незамедлительно отменены», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что из-за санкций, введенных в 2020 году, кубинцы не могут приобрести предметы первой необходимости, необходимые для профилактики и лечения инфекционных заболеваний.

В МИД КНДР также назвали санкции США преступлением против человечности.