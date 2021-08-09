Лондон, 9 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Британский актёр Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о трудностях во время съёмок шоу. Об этом 9 августа пишет издание Peopletalk.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США Кит Харингтон в роли Джона Сноу

По словам актёра, во время непростых съёмок в проекте он страдал от алкогольной зависимости и «достиг дна». «Я прошел через период настоящей депрессии», — признался Харингтон.

Добавим, что после окончания съёмок в сериале, Кит Харингтон в течение года не принимал участия в проектах. Он решил сделать паузу и посвятить это время выздоровлению — он проходил курс лечения в реабилитационном центре для избавления от зависимости.

ИА REGNUM напоминает, что американское шоу «Игра престолов» транслировалось в период с 2011 по 2019 год. Сериал основан на цикле романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина.