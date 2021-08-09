Дудинка, Красноярский край, 9 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов посетил лагерь волонтёров «Чистой Арктики» на Таймыре и согласился присоединиться к федеральному штабу проекта.

Кирилл Уютнов Таймыр

Александр Козлов прибыл в Дудинку, где уже неделю арктические волонтёры очищают берега двух ручьев, впадающих в Енисей. Министр пообщался с добровольцами, которые приехали из 13 регионов страны для участия в проекте. В команду на Таймыре вошли люди с опытом работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В Дудинке министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов ознакомился с первыми результатами работы волонтёров, а также программой очистки и дальнейшей переработки собранных отходов. Глава Минприроды подчеркнул важность участия каждого в проекте и согласился присоединиться к федеральному штабу «Чистой Арктики».

«То, что этот проект реализуется благодаря общественной цели, очень важно. Людей у нас в стране очень много небезразличных, которые объединили усилия: экологи и те, кто работал на производстве, а также ребята, которые служили в армии. Присоединились люди, которые здесь живут, и компании, которые здесь работают. Такая совместная деятельность позволяет очистить части нашей страны», — заявил Александр Козлов.

За время работ на Таймыре волонтёры очистили 30 км побережья Енисея и снесли бараки бывшего рыбзавода. Собранный металлолом отправят на барже в Красноярск, где его переплавят. Древесину после сноса зданий используют для отопления домов местных жителей. Работы в Красноярском крае продлятся до 15 августа. По словам заместителя руководителя Исполкома ОНФ, руководителя «Молодёжки ОНФ» Игоря Кастюкевича, проект «Чистая Арктика» уже стал народным.

«Мы убираем здесь наследие развала страны. Накопленный ущерб, о котором идёт речь: тонны металла и железобетонных конструкций, которые лежат здесь с советского времени. Конечно, одними «руками волонтёров» не обойтись. Нужна техника и системный подход. Волонтёры работают в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание общества к проблеме очистки Арктики. Мы очень надеемся, что участвовать в проекте будут разные предприятия и организации. История уже получилась народной. К нам подходят местные жители и подсказывают места, на которые нужно обратить внимание», — рассказал Игорь Кастюкевич.

С 5 августа в Ямало-Ненецком автономном округе работает еще одна группа волонтёров «Чистой Арктики». 25 человек со всей страны очищают побережье Карского моря от накопившегося мусора. Волонтёрам предстоит убрать порядка 14 тонн металла, кубометры пластика и древесины с побережья поселка Харасавэй. По словам руководителя «Чистой Арктики», председателя, исполнительного директора Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Андрея Нагибина, для реализации проекта необходимо участие бизнеса, который работает на арктической территории.

«Мы сделаем мониторинг мусора, чтобы в следующем году приступить к работе более профессионально. Не только волонтёры будут работать, будут работать ещё и технари. Мы очень рассчитываем на то, что бизнес, который находится и работает в арктической зоне, будет экологически ответственным. Мы очень надеемся на их помощь», — заявил Андрей Нагибин.

Напомним, провести «большую арктическую уборку» предложили капитан ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов и капитан ледокола, Герой Труда Российской Федерации Геннадий Антохин. Их идею поддержали общественные и волонтёрские организации, учёные, представители бизнеса и жители страны. Мероприятия по очистке территорий пройдут в августе и сентябре в девяти арктических регионах. Подать заявку на участие в проекте можно на сайте чистая-арктика.рф.