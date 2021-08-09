Москва, 9 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Межправительственная группа ООН по изменению климата (МГЭИК) опубликовала первые данные 6-го отчета о глобальном изменении климата 9 августа 2021 года. В преддверии этого события Алок Шарма, ответственный за организацию конференции COP26, заявил следующее:

Климат

Алок Шарма «Ситуация очень серьезная, мы находимся на грани необратимой катастрофы».

Об этом пишет итальянская газета Correiredella Sera 9 августа 2021 года.

Долгожданный отчет приурочен к всемирной конференции по климату COP26, которая пройдёт в Глазго с 31 октября по 12 ноября, и является документом, вызывающим тревогу у всех правительств мира. Отчёт включает рекомендации 743 учёных, которые изучили 174 000 научных исследований; на его основе более 190 стран, участвующих в конференции сторон COP26, должны будут принять радикальные решения.

Согласно информации, просочившейся в сеть Интернет и опубликованной агентством France Presse в конце июня 2021 года, в отчёте будет приближена «точка невозврата», что означает, что будет анонсировано радикальное изменение жизни людей в ближайшие десятилетия, даже несмотря на то, что страны, участвующие в COP26, смогут частично контролировать выбросы парниковых газов.

(сс) skeeze Лесной пожар

При этом составители отчёта основываются на климатических наблюдениях 2019—2021 годов — тайфуны, повышение температуры на полюсах, наводнения муссонного типа даже в странах с умеренным климатом, интенсивные пожары от США до Бразилии, от Канады до Сибири, от Китая до Австралии. Наблюдения за климатом за последние два года позволили им сделать вывод об учащении экстремальных погодных явлений. Поэтому МГЭИК предлагает новый «рецепт» защиты климата: сокращение выбросов метана. По мнению экспертов, недостаточно ограничить антропогенные выбросы CO 2 в атмосферу, они нашли нового врага в лице метана, «более опасного и коварного», чем уголь, вред от которого признаётся переоцененным. Теперь в обиходе такая теория: сжигание меньшего количества угля означает больше солнечного света на планете, что приводит к непреднамеренному усилению глобального потепления. Для достижения «баланса» необходимо сократить выбросы метана.

Justin Scott Засуха

В отчёте прогнозируются региональные кризисы, единичные «точки невозврата» для определенных областей в виде наводнений и т.п.

« Глобальные изменения могут вызвать огромные социальные и экономические последствия, такие как рост населения и военные конфликты », — объясняет профессор Боб Уорд, директор по связям с общественностью Грэнтэмского исследовательского института изменения климата и окружающей среды Лондонской школы экономики.

«Как показывают данные в отчете МГЭИК, глобальное потепление ускоряется: в некоторых регионах будут наблюдаться все более сильные волны тепла, пожары, наводнения и засухи, — говорит Саймон Льюис, профессор наук о глобальных изменениях Лондонского университетского колледжа. — Т огда произойдёт эффект домино. Многое будет поставлено на карту, если бизнес не вмешается, чтобы немедленно сократить выбросы CO2. Общество должно правильно воспринять новый отчет: ещё не все потеряно, это не приговор ».

» Через поколение мы сможем остановить глобальное потепление », — убежден Майлз Аллен, профессор кафедры геосистем Оксфордского университета.

Отчет МГЭИК включает в себя прогнозы об изменении климата, которое изменит облик планеты, и риски, которым подвергнутся люди. Он написан для политиков и представителей организаций и призывает к срочным и решительным действиям.

VI отчёт МГЭИК разделен на три части:

1) научно обоснованные физические свидетельства изменения климата (составлена 234 авторами, проанализировавшими более 74 000 материалов);

2) влияние глобального потепления, уязвимость экосистем и техногенных территорий, адаптивность (составлена 270 авторами, изучившими 57 000 документов);

3) возможные меры по смягчению последствий изменения климата (написана 239 авторами на основании более 43 000 документов). В этой последней главе группа экспертов ООН подчеркивает важность пересмотра сроков, установленных Парижскими соглашениями COP21 в 2015 году, когда считалось что среднее повышение температуры на планете может удерживаться ниже 2 °C, а возможно, даже ниже 1,5°С.

Алок Шарма, в свою очередь, предупреждает участников COP26:

«Темпы ускорения глобального потепления требуют от нас немедленных изменений: мы не можем позволить себе ждать два, пять, 10 лет, чтобы начать действовать».

Напомним, что Парижское соглашение 2015 года установило 2030 год как крайний срок для достижения целей снижения глобального потепления.

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