Сочи, Краснодарский край, 9 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено из-за прогнозируемой непогоды на территории города-курорта Сочи в период с 10 по 12 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Travel.ru Смерчи в Сочи

«По прогнозам метеорологов в течение суток 10, 11 и 12 августа на территории Сочи сохранится комплекс гидрометеорологических явлений. Местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20−24 м/с», — говорится в сообщении.

По прогнозам, возможны подъемы уровней воды в реках до неблагоприятных отметок, есть риск схода селевых потоков малого объема. Также прогнозируется опасность формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое. Жителям и гостям курорта рекомендуют принять меры предосторожности временно отказаться от отдыха у воды.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение из-за ливней на 9 августа объявлено в Крыму, на территории региона прогнозируются сильные ливни, грозы и шквалистый ветер.