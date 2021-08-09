Уфа, 9 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Меру пресечения экс-начальнику отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ МВД по Башкирии избрал Советский районный суд Уфы. Об этом 9 августа сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

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Сообщается, что фигуранта уголовного дела обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при расследовании уголовного дела, которое было возбуждено по признакам мошенничества в отношении 285 покупателей на сумму около 35 млн рублей.

«Обвиняемый принял решение о снятии ареста, наложенного судом в ноябре 2019 года, с 42 автомобилей организации, создав возможность последующей их продажи посторонним лицам», — сообщает издание.

По информации журналистов, обвиняемый и его адвокат просили суд отказать в удовлетворении ходатайства.

«Суд его удовлетворил частично, постановив избрать обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемому запрещено находиться в здании Министерства внутренних дел республики и главного следственного управления, общаться с участниками уголовного судопроизводства, их родственниками и знакомыми», — приводит издание сообщение объединенной пресс-службы судов региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело по факту мошенничества при строительстве детсада.