Тбилиси, 9 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Грузии в рамках профилактики пандемии снова введён запрет на проведение массовых свадеб, поминок, юбилеев и других застолий. Об этом 9 августа сообщил на брифинге руководитель оперштаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«За проведение подобных мероприятий владелец заведения питания или другого ритуального зала будет сначала оштрафован на 10 тысяч лари, а в случае повторения соответствущее заведение будет закрыто», — сказал Гибрадзе.

Он добавил, что в Грузии продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, а рестораны должны закрываться в 00:00.

Стоит отметить, что с 10 августа в Грузии ужесточают масочный режим. Маски предписано носить там, где собираются более пяти человек.