Красногорск, 9 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Количество подопечных детских садов в Подмосковье увеличится в 2021 году на 18 тыс. человек. Об этом 9 августа сообщила зампред правительства — министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

По ее словам, 1 сентября свои двери для учащихся в Подмосковье откроют 1260 школ, 1353 детских садов, 40 колледжей и пять вузов.

«Что касается контингента. У нас ежегодный прирост порядка 20 тыс. в детских садах, в этом году плюс 18 тыс.» — сказала Каклюгина.