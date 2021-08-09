Владикавказ, 9 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Менее всего бензина марки АИ-92 в июле 2021 года могли позволить себе купить автомобилисты Северного Кавказа. Низкая доступность автомобильного топлива обусловлена в первую очередь невысокими доходами населения, а уже во вторую — ценами на него. В среднем по России цена на литр топлива этой марки составляет от 45,46 рубля до 60 рублей, пишет РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Так, жители Северной Осетии на свои зарплаты могут купить всего 593 литра бензина, на литр меньше — автомобилисты Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечни. Водители Кабардино-Балкарии могут заправить машину, купив 581 литр топлива, а меньше всего доступность бензина оказалась в Дагестане — всего 563 литра.

В лидерах по доступности автомобильного топлива в очередной раз оказались Ямало-Ненецкий АО, Москва и Чукотка.

Читайте также: Рост цен на бензин в России с начала года превысил инфляцию